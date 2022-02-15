Канберра, 15 февраля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. По состоянию на 14 февраля в Австралии было поставлено 52 539 364 прививки от COVID-19. Более 95% населения страны получили первый компонент (19 782 999), а 94,1% жителей континента старше 16 лет (19 393 080) считаются полностью привитыми. Об этом 15 февраля на было сообщено на странице министерства здравоохранения Австралии в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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14 февраля число лиц, прошедших процедуру ревакцинации от COVID-19, превысило отметку в 10 миллионов человек. Всего третий компонент получили 10 178 057 австралийцев.

Самое большое число прививок было поставлено в Новом Южном Уэльсе — 16 522 419. Далее следуют Виктория (13 893 050), Квинсленд (10 047 560) и Западная Австралия (5 488 927).

За последние 24 часа в Австралии было сделано 167 929 прививок.