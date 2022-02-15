Подгорица, , 10:34 — REGNUM В Черногории за последние сутки от последствий ковида скончались три человека, зарегистрировано 225 новых случаев заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения. Среди умерших самому младшему было 62 года, а самому старшему — 85 лет.

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За сутки было обработано 1384 теста на коронавирус.

С начала пандемии в стране от ковида умерли 2638 человек. Число активных случаев в стране составляет 3122.