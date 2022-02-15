Пекин, 15 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В организм российской фигуристки Камилы Валиевой запрещённое вещество попало с продуктом, который употреблял её дедушка. Об этом 15 февраля заявил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд.

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По словам Освальда, комментарий которого приводит в Twitter журналист USA Today Том Шад, этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения 15-летней российской фигуристки.

Напомним, в допинг-пробе Валиевой, которая была сдана 25 декабря 2021 года, было обнаружено вещество триметазидин.

О положительном результате теста стало известно 8 февраля, после того как сборная России по фигурному катанию победила в командном турнире на Олимпиаде.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) и подтвердил снятие временного отстранения с Валиевой.