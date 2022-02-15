Тбилиси, 15 февраля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 56 531 исследования на SARS-CoV-2 выявили 19 049 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 15 февраля обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 480 841 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 289 168 победили инфекцию, в том числе 18 409 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 15 628 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 51 человек скончался в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6017 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1309.

Днём ранее в Грузии в ходе 9 688 исследований выявили 4028 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 22 517 человека, скончался 21 пациент с COVID-19.