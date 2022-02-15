Перт, Австралия, 15 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas будет продолжать выполнять ежедневные прямые рейсы между Дарвином (Австралийская столичная территория) и Лондоном по крайней мере до июня 2022 года, поскольку сохраняющиеся пограничные ограничения в Западной Австралии мешают осуществлению рейсов. Об этом 14 февраля сообщил телеканал Nine News.

(сс) ThePixelman Самолет

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Традиционно рейсы из Австралии в Лондон, в просторечии известные как «маршрут кенгуру», выполнялись из Перта (столица Западной Австралии), но были перенаправлены в Дарвин, когда международные полеты возобновились, поскольку внутренняя граница Западной Австралии оставалась закрытой.

Рейсы из Перта в Лондон должны были возобновиться в апреле этого года, но в Qantas заявили, что ждут, пока правительство Западной Австралии подтвердит дату открытия границ штата. В дело вмешалась политика, поскольку кабинет министров Западной Австралии под руководством Марка Маугоэна занял жесткую позицию в отношении открытия границ и снятия любых ограничений по коронавирусу.