Киев, 15 февраля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Сообщения о готовящемся нападении России на Украину не подкрепляются поведением украинского президента Владимира Зеленского и его окружения — они бежали бы из страны. Об этом политолог Александр Лазарев заявил в эфире украинского телеканала «Наш».

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По его словам, всем совершенно ясно, кто именно находится на Украине у власти, что собой представляет партия «Слуга народа», президент, его администрация и министры. Они не только покинули бы страну в опасный момент, но и попытались бы забрать свои сбережения в виде наличных денег.

«Если была бы реальная ситуация, при которой возможно вторжение, они бы уехали отсюда, бежали на все четыре стороны», — заявил Лазарев.

Таким образом, начало боевых действий между Россией и Украиной вряд ли возможно, заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лазарев обвинил украинские власти в госизмене за то, что они решили импортировать газ из Венгрии.

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