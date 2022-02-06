Киев, , 09:24 — REGNUM Украинский политолог Александр Лазарев считает, что власти Украины совершили акт государственной измены, приняв решение импортировать газ из Венгрии. Об этом Лазарев заявил в эфире телеканала «НАШ».

Газ Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Лазарева, впервые в истории Украина будет закупать по сути российский газ, но поставки которого будут осуществляться не с территории России, а с территории Венгрии, а в саму Венгрию этот российский газ попадет через газопровод «Турецкий поток».

Лазарев подчеркнул, что Украина платит за газ цену в $1440 за тысячу кубометров, тогда как средняя цена газа в Евросоюзе по долгосрочным контрактам составляет $350 за тысячу кубометров.

«Я в этом вижу государственную измену, потому что, не покупая газ напрямую, но покупая этот же газ у России, только через партнеров по реверсу, мы платим и России, и партнерам. Мы самое богатое государство в мире?» — вопрошает Лазарев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Украины с 2014 года пытаются представить дело так, как будто Киев не закупает российский газ, а закупает газ в Евросоюзе. Хотя на самом деле Украина все также получает газ из России без всякой прокачки его через страны ЕС, но по бумагам оформляет это так, словно газ куплен у стран ЕС. Теперь же часть газа, потребляемая Украиной действительно будет доставляться окружным путем — через «Турецкий поток», далее по странам Балкан, в Венгрию и только оттуда на Украину. Цена такого газа естественно возрастёт.