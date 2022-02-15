София, , 10:21 — REGNUM Находящиеся на Украине граждане Болгарии должны рассмотреть вопрос о целесообразности своего присутствия на украинской территории в условиях ухудшения политической ситуации в этой стране. Об этом 14 февраля заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков, передает БТВ.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По словам главы болгарского правительства, официальная София не намерена эвакуировать из Киева и Одессы свои дипломатические представительства, однако призывает соотечественников «соблюдать все меры предосторожности».

«В случае необходимости на Украину будут отправлены военные самолеты, которые вернут болгарских граждан на родину, но уже сейчас нашим людям стоить позаботиться о собственной безопасности», — резюмировал, в частности, К. Петков.

Напомним, ранее власти Болгарии выразили намерение принять участие в урегулировании общественно-политической ситуации на Украине. София планирует предложить Киеву совместное патрулирование акватории Черного моря в рамках партнерских программ НАТО.