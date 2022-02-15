Пекин, 15 февраля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Российские конькобежцы вышли в финал командной гонки преследования на Олимпийских играх в Пекине, побив олимпийский рекорд. Об этом 15 февраля сообщает ИА REGNUM.

Советская марка. Конькобежный спорт

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В составе российской команды выступают Даниил Алдошкин, Руслан Захаров и Сергей Трофимов. В полуфинале их соперниками были американцы.

Российские конькобежцы преодолели дистанцию за 3 минуты 36,62 секунды и установили новый олимпийский рекорд. Американцы отстали на 0,43 секунды.

В финале соперниками российских спортсменов будут представители Норвегии.