Варшава, , 10:11 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Sieci заявил, что Варшава «хочет мира, но ей надо готовиться к войне».

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Чем лучше будут вооружены Польша и другие страны восточного фланга НАТО, а также Украина, тем меньше будет аппетит России к нападению и уничтожению суверенных государств. Это наш ответ, который также отражен в подготовленном вице-премьер-министром Ярославом Качиньским акте «О защите Отечества». Акт должен радикально увеличить наш военный и оборонный потенциал», — сказал премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».