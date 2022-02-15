Москва, , 10:10 — REGNUM У нынешних властей Украины не хватает сил и смелости признать, что они не собираются выполнять Минские соглашения. Об этом 15 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Соловьёв Live».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Как указала Захарова, заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России», являются «настоящим фарсом», используемым Киевом «для подмены работы по имплементации Минских договоренностей».

«Силы и смелости сказать, что они более не привержены и не будут выполнять Минские договоренности — этих сил у них нет, потому что они понимают, что все международное сообщество, наоборот, подчеркивает их (Минских соглащений — ред.) актуальность и безальтернативность», — сказала заявила официальный представитель МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что о якобы имеющемся у России намерении «напасть» на Украину могут говорить только сумасшедшие люди, не имеющие морали.