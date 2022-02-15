Москва, 15 февраля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В начале новой недели 14 февраля попытки медвежьей коррекции на рынке нефти снова не увенчались успехом, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

ptra Добыча нефти

«На падении покупатели подхватили актив и подбросили к новым многолетним максимумам в районе $96,75 за баррель. К концу торгов Brent слегка отступила, но осталась на высоких позициях и продолжает тяготеть к верхней границе диапазона на торгах 15 февраля.

Нефтяные быки продолжают отталкиваться от страхов дефицита предложения на фоне сильного отставания ОПЕК+ от плана, сокращения добычи в Штатах и общего недопроизводства на глобальном уровне.

Помимо этого фундаментального драйвера позитивное влияние на рынок оказывает геополитика. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров попытался разрядить обстановку, предложив продолжить переговоры с Вашингтоном.

Н по факту никаких подвижек не происходит, и напряженность вокруг ситуации с Украиной остается высокой.

По мере продвижения Brent к отметке $100 крупные банки повышают свои прогнозы по нефтяным ценам. Так, вслед за Goldman свои оценки пересмотрел Barclays, который теперь ждет нефть по $92 за баррель в 2022 году, что на $7 выше предыдущего прогноза.

Аналитики JP Morgan пророчат Brent рывок к отметке $125 уже во II квартале. Это тоже подпитывает ралли на рынке черного золота.

Шансы на продолжение подъема цен высоки, особенно в свете геополитической напряженности. Любой свежий негатив с этого фронта способен протолкнуть баррель нефти к трехзначной цене.

Но на подходе к этому рубежу следует ожидать приступов фиксации прибыли по длинным позициям», — считает эксперт.

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