Москва, , 08:22 — REGNUM Цена на нефть марки Brent на Московской бирже прекратила рост и начала корректироваться вниз, опустившись к вечеру в область $94 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Падение цены нефти связано, скорее всего, с тем, что угроза санкций против России пока не подтверждается, как и не подтверждаются слухи о грозящем якобы «вторжении» России в Украину.

Однако не исключено, что мировому рынку через некоторое время может угрожать новый виток энергокризиса и роста цен из-за обострения политической обстановки в Ливии.

По этим причинам цена в $100 за баррель нефти марки Brent уже выглядит вполне ощутимой.

Достигнув $95 за баррель, как и ожидалось, цена Brent начала корректироваться вниз, и может снизиться до $92 за баррель.

Сегодня, 15 февраля, фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,2%, до $95,86 за баррель, впервые с конца сентября 2014 года, на нефть WTI выросли на 2,5%, до $95,46.

На сегодняшний день ожидается коридор колебаний цены на нефть Brent в пределах $92—94 за баррель.

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