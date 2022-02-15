Париж, 15 февраля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает идти на убыль во Франции, где, по данным министерства здравоохранения страны, за сутки от COVID-19 скончались 388 человек, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Во Франции госпитализированы 31 532 пациента с COVID-19. С понедельника, 14 февраля, лечение прошли 2215 человек. В реанимации находятся 3296 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия заняла первое место среди стран мира по числу выявленных носителей коронавируса за минувшую неделю.

Подробнее в материале:ВОЗ: Россия заняла первое место в мире по заболеваемости COVID-19 за неделю