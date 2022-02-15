Тирасполь, 15 февраля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В ходе 497 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 322 случая заражения коронавирусом. Об этом 15 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 102 577 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 94 499 человек, в том числе за последние сутки — 422.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2057 смертей пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было три таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 923 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 229 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 1956 человек, а также зафиксировали смерть у троих пациентов с COVID-19.