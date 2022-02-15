Вашингтон, 15 февраля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Паника вокруг ситуации на Украине нужна США в том числе для того, чтобы занять место России на энергетическом рынке Европы. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью итальянскому каналу Rete4.

Mid.ru Мария Захарова

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Она отметила, что Россия — самый надёжный поставщик газа для Италии и других стран Европы. Поставки гарантированы законом, а также историей отношений между странами.

«Это вызывает раздражение у США, потому что это огромный рынок, который они хотят захватить», — сказала Захарова в интервью, показанном в программе «Четвертая республика».

По словам представителя МИД РФ, именно поэтому США «придумывают ситуацию вокруг Украины». Они хотят помешать запуску газопровода «Северный поток — 2», вынудить Германию отказаться от этого проекта, а также грозят санкциями, чтобы занять рынок и самим поставлять ресурсы.

Захарова призвала Италию наложить вето во время голосований за санкции в Европе. Обвинения в агрессивных намерениях против Украины, которые России приписывают на Западе, она назвала «сумасшествием и фальсификацией».

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