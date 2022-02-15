Пекин, 15 февраля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Мужская сборная Дании по хоккею одержала победу над командой Латвии в матче 1/8 финала Олимпийских игр в Пекине. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Santeri Viinamäki Хоккей

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В составе датской команды шайбы забросили нападающие Мортен Поульсен, Юлиан Якобсен и защитник Маркус Лауридсен. У сборной Латвии дубль оформил форвард Лаурис Дарзиньш.

Таким образом, соперником сборной России по четвертьфиналу Олимпийских игр стала команда Дании. Матч пройдёт 16 февраля.