Баку, 15 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 14 февраля выявили 2749 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 8251 теста. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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За время пандемии в стране выявили 747 918 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 690 059 человек, в том числе 3971 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 48 782 носителя коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9077 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 27 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 6841 выявленном случае заражения коронавирусом за сутки в результате 17 387 тестов. Выздоровевшими медики признали 6772 человека. Смерть наступила у 23 пациентов с диагнозом COVID-19.