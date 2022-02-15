Ростов-на-Дону, 15 февраля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону за первые две недели прививочной кампании от COVID-19 среди детей участие в вакцинации приняли менее 500 подростков. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Николай Хижняк ИА REGNUM Прививка вакциной «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19

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«Прививку сделали уже 447 юных ростовчан от 12 до 17 лет», — уточнил он.

Работа прививочных кабинетов организована в детских поликлиниках.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области, по данным на 9 февраля, первый этап вакцинации от COVID-19, получив первый компонент препарата «Спутник М», прошли 955 детей.