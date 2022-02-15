Москва, 15 февраля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. О якобы имеющемся у России намерении «напасть» на Украину могут говорить только сумасшедшие люди, не имеющие морали. Об этом 15 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала Rete4.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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«Когда в последние два месяца мы читаем западные СМИ, слышим заявления из Белого дома и с Даунинг-стрит о том, что Россия намерена напасть (на Украину), мы отдаем себе отчет, что заявлять об этом могут только безумные, сумасшедшие, не имеющие морали и занимающиеся фальсификациями», — сказала она.

При этом Захарова отметила, что в ходе свои заявлений о якобы готовящейся со стороны России «агрессии» в отношении Украины Вашингтон не желает слышать о том, «что речь идет о перемещениях войск внутри российской территории».

«Все, что сейчас происходит, уже происходило с Западом», — добавила официальный представитель МИД РФ, говоря о сходности этой ситуации с 2003 годом, когда США искали предлог для вторжения в Ирак.

Также она уточнила, что российские поставки природного газа, а также их юридические и репутационные гарантии у США вызывают раздражение, так как американская сторона хочет заполучить эту огромную долю рынка.

«Они изобретают ситуации вокруг Украины, …пытаются вставить палки в колеса проекту «Северный поток — 2», чтобы убедить Германию отказаться от него и самим завоевать этот рынок и начать поставлять свои ресурсы», — пояснила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путинготов к переговорам по вопросам, касающимся ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности в Европе.