Пекин, 15 февраля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Швейцарская горнолыжница Коринн Зутер выиграла золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине в скоростном спуске. Об этом 15 февраля сообщает ИА REGNUM.

(сс) Up-Free Горные лыжи

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Зутер одержала победу с результатом 1 минута 31,87 секунды. Второй стала итальянская спортсменка София Годжа (+0,16). Замкнула тройку ещё одна представительница Италии Надя Делаго (+0,57).

Российская горнолыжница ЮлияПлешкова заняла 20-е место.

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