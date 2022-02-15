Швейцарская горнолыжница Зутер победила в скоростном спуске на Олимпиаде
Пекин, 15 февраля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Швейцарская горнолыжница Коринн Зутер выиграла золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине в скоростном спуске. Об этом 15 февраля сообщает ИА REGNUM.
(сс) Up-Free
Горные лыжи
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Зутер одержала победу с результатом 1 минута 31,87 секунды. Второй стала итальянская спортсменка София Годжа (+0,16). Замкнула тройку ещё одна представительница Италии Надя Делаго (+0,57).
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