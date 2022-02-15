Баку, 15 февраля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Азербайджане с 15 февраля начали действовать новые карантинные ограничения. Соответствующее постановление было обнародовано пресс-службой правительства республики.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ограничение

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С этого дня недействительными становятся все сертификаты о прививке от COVID-19, которые были выданы более полугода назад, если не была сделана третья прививка. Без действительного сертификата жителей запрещено пускать в торговые центры, пункты общепита, гостиницы, спортивные объекты, бани, вузы и колледжи.

Кроме того, тем, у кого просрочен сертификат и не поставлена третья доза вакцины, запрещено водить автобусы и такси. В МВД Азербайджана предупредили, что будут проводить рейды и выявлять нарушителей.

Стоит отметить, в Армении по состоянию на 14 февраля две дозы вакцины от COVID-19 получили почти 875 тыс. человек. Третьей дозой привились более 3,1 тыс. человек.