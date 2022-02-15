Вашингтон, 15 февраля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Представитель министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Пентагон якобы видит «наращивание» группировки Вооруженных сил РФ около Украины, однако при этом американское ведомство приветствует заявление министра обороны России Сергея Шойгу об окончании части военных учений. Он заявил об этом 14 февраля журналистам.

Politico.com Джон Кирби

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По словам представителя Пентагона, он не оспаривает заявления Шойгу об окончании военных учений, однако российская сторона, как считает Кирби, якобы «наращивает» свои силы у границы с Украиной.

«Их открытость по поводу учений можно только приветствовать. Но они совсем не транспарентны относительно этого масштабного наращивания сил. Было бы странно думать, что они стянули столько войск к границам Украины и в Белоруссию просто для зимних учений», — сказал он.

Также Кирби отметил, что дипломатическая возможность урегулирования кризиса вокруг Украины всё еще существует, и добавил, что призывает для деэскалации возвратить российские войска в места их постоянной дислокации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что усиленный режим работы вводится с 14 по 19 февраля для национальной полиции Украины

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.