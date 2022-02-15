Рим, 15 февраля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин был прав, когда призвал преодолеть однополярность мира в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года. Об этом заявил председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини.

(сс) Администрация Президента России Выступление Владимира Путина в Мюнхене. 2007

По словам Фраттини, который пять лет возглавлял итальянский МИД в 2000-х годах, за прошедшие 15 лет мир сильно изменился, хотя ещё тогда Путин говорил о необходимости развивать многостороннее сотрудничество. Теперь даже в США поняли, что однополярность сохранить нельзя.

«В этом отношении президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность, то есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок», — сказал Фраттини в интервью РИА Новости.

Многополярность и новое сотрудничество нужны, ведь Китай, Индия и Россия демонстрируют бурный рост. В 2007 году Джордж Буш-младший, руководивший США, этого, вероятно, не хотел, добавил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2007 году в Мюнхене Путин раскритиковал США за внешнюю политику и идею однополярного мироустройства, резко выступил против планов по расширению НАТО на восток и развёртывания в Восточной Европе американской системы ПРО.

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