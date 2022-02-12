Москва, 12 февраля 2022, 11:27 — REGNUM Мюнхенская речь президента России Владимира Путина, произнесенная им 15 лет назад, была революционна с точки зрения прямоты изложения насущных проблем и совершенно не носила конфронтационного характера, не была агрессивной. Об этом сегодня, 12 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мюнхенская речь Владимира Путина, 2007 год
Мюнхенская речь Владимира Путина, 2007 год
Цитата из видео «Мюнхенская речь Владимира Путина, 2007 год» Youtube.com

По словам Пескова, тогда, в 2007 году, Мюнхенская речь Путина была достаточно революционна с точки зрения прямоты изложения насущных проблем и с точки зрения очень стройного логически и концентрированного изложения мировоззрения российской стороны по проблемам архитектуры современной безопасности и по тем проблемам. При этом на Западе речь Путина почему-то была воспринята, как агрессивное заявление, хотя она таковой и не была.

«Я тогда вМюнхенебыл, в этой гостинице, где выступал Путин. И мы тогда очень много пытались общаться с западными журналистами сразу после оглашения этой речи и показать им на самом деле предельно конструктивный характер этого выступления. Но все восприняли это в штыки, все — я имею в виду коллективный Запад — окрестили эту речь как самое агрессивное, что они слышали за последнее время», — вспоминает Песков.

Российский лидер 15 лет назад, по сути, предложил лидерам западного мира не прятать голову в песок, как страусам, а решать проблемы, но Запад Путина не услышал, констатировал Песков.