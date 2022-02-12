Москва, , 11:27 — REGNUM Мюнхенская речь президента России Владимира Путина, произнесенная им 15 лет назад, была революционна с точки зрения прямоты изложения насущных проблем и совершенно не носила конфронтационного характера, не была агрессивной. Об этом сегодня, 12 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мюнхенская речь Владимира Путина, 2007 год Цитата из видео «Мюнхенская речь Владимира Путина, 2007 год» Youtube.com

По словам Пескова, тогда, в 2007 году, Мюнхенская речь Путина была достаточно революционна с точки зрения прямоты изложения насущных проблем и с точки зрения очень стройного логически и концентрированного изложения мировоззрения российской стороны по проблемам архитектуры современной безопасности и по тем проблемам. При этом на Западе речь Путина почему-то была воспринята, как агрессивное заявление, хотя она таковой и не была.

«Я тогда вМюнхенебыл, в этой гостинице, где выступал Путин. И мы тогда очень много пытались общаться с западными журналистами сразу после оглашения этой речи и показать им на самом деле предельно конструктивный характер этого выступления. Но все восприняли это в штыки, все — я имею в виду коллективный Запад — окрестили эту речь как самое агрессивное, что они слышали за последнее время», — вспоминает Песков.

Российский лидер 15 лет назад, по сути, предложил лидерам западного мира не прятать голову в песок, как страусам, а решать проблемы, но Запад Путина не услышал, констатировал Песков.