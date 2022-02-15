Кишинёв, 15 февраля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 14 февраля в ходе 5041 исследования выявили 1047 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 485 563 носителя SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 440 981 человека, в том числе 3412 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 1939 пациентов с COVID-19, в том числе 135 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 10 962 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 2 таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 1674 заражения коронавирусом в результате проведения 8519 тестов. Врачи выписали за сутки 3905 человека, умерли 15 пациентов с COVID-19.