Берлин, 15 февраля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Кандидатуру экс-канцлера Германии Ангелы Меркель предложил стать посредником в урегулировании украинского кризиса сопредседатель фракции Левой партии в Бундестаге (парламенте ФРГ) Дитмар Барч. Об этом сообщил сам политик в интервью опубликованном 15 февраля медиагруппой «Функе».

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

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По мнению Барча, у Меркель есть необходимый авторитет, чтобы повлиять на обе стороны конфликта и успокоить ситуацию вокруг Украины. Барч пояснил, что правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца (СДПГ) пока не обладает той степенью авторитета, что его предшественница и не сможет сыграть посредническую роль.

Сопредседатель фракции «левых» отметил, что федеральному правительству стоило бы обсудить кандидатуру Меркель с правительством Франции. Барч напомним, что обе страны являются участницами «нормандского формата», созданного для урегулирования конфликта на Украине. По словам Барча, Меркель, как непосредственный участник переговоров в нормандском формате, сможет стать мирным посредником между Украиной и Россией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем отказался выполнять минские соглашения на условиях России.