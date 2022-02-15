Москва, 15 февраля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин готов к переговорам по вопросам, касающимся ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности в Европе. Об этом в беседе с CNN заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

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»Президент Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что фактически именно президент РФ был инициатором поднятия вопроса по гарантиям безопасности.

«И Украина — это лишь часть проблемы, это часть более крупной проблемы гарантий безопасности для России, и, конечно, президент Путин готов к переговорам», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения с НАТО о мерах обеспечения безопасности. В январе консультации по этим вопросам прошли в Женеве, Брюсселе и Вене. 26 января США и Североатлантический альянс передали российской стороне письменные ответы на эти предложения.

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Накануне, 14 февраля, в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у России есть шанс договориться с Западом по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что переговоры не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе стоит их продолжать и наращивать. Глава МИД РФ добавил, что у Москвы по гарантиям безопасности готов ответ для США и НАТО на десяти страницах.