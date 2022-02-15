Лондон, 15 февраля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Высокомерие и невежество министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым привели к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений, считает обозреватель Мэри Дежевски в статье для интернет-журнала Spiked.

Tom Witham Лиз Трасс

«Трасс пробыла с визитом в Москве чуть более суток, однако успела подтвердить все предубеждения России о британской дипломатии: высокомерие, неприветливость, приверженность к лицемерным нравоучениям о «ценностях». К этому списку она добавила кое-что еще — невежество», — написала Дежевски.

Так, обозреватель отметила случай, когда Трасс во время разговора с Лавровым отказалась признать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Дежевски считает, что таким образом глава МИД Британии показала, что она не разбирается в том, о чем говорит.

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По словам журналистки, Трасс приехала в Москву, чтобы повести себя в стиле «железной леди» Маргарет Тэтчер. Однако главе британского МИДа не хватило твердости, прямолинейности и владения фактами, которые были свойственны бывшему британскому премьеру, считает Дежевски.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс разъяснила, почему в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявила о непризнании суверенитета России над Воронежской и Ростовской областями. По её словам, глава МИД думала, что речь идёт об украинских территориях.

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