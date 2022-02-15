Богота, 15 февраля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше трех тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 февраля сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, за минувшие 24 часа в стране выявили 3162 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 6 023 257.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончалось 186 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 137 301.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 5 839 835 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 5532 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.