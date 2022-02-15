Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Дипломатические переговоры с Россией на фоне ситуации вокруг Украины обсуждались в рамках телефонного разговора министра обороны США Ллода Остина и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе Пентагона.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Они также заявили о «необходимости снижения напряженности со стороны РФ». Стороны выразили мнение, что действия, которые якобы задумала Россия, приведут к противоположному результату, а именно «к усилению НАТО и укреплению единства внутри альянса с готовностью держать защиту вдоль его восточного фланга».

Кроме того, министр и генсек обговорили детали предстоящей встречи министров обороны стран НАТО и развития блока. Столтенберг отметил вклад Остина в то, что он пытается сделать Североатлантический альянс «сильнее в политическом плане» и придать блоку «глобальную роль».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля Йенс Столтенберг заявил, что НАТО изучает возможность размещения своих боевых групп в районе Черного моря в Румынии.

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