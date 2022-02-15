Вашингтон, 15 февраля, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Усилия по деэскалации ситуации вокруг Украины стали одной из тем телефонного разговора американского госсекретаря Энтони Блинкена и украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Энтони Блинкен

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Глава Госдепа назвал указанную деятельность «приоритетом» для Вашингтона. Он также заверил Кулебу, что США и их партнеры продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также «ее экономическую и финансовую стабильность».

Кроме того, госсекретарь предупредил, что любые «агрессивные» действия против Киева, которые якобы могут исходить от России, «получат быстрый, скоординированный и сильный ответ».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба обсудили меры усиленной экономической помощи Украине.