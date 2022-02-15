Куала-Лумпур, , 06:56 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались 24 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 32 149 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили еще 21 315 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 3 061 550 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Отмечается, что в настоящее время в королевстве числится 168 447 активных случаев заболевания COVID-19. При этом 199 пациентов находятся в палатах реанимации, из них 115 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Уточняется, что к 15 февраля в Малайзии повторную вакцинацию против коронавирусной инфекции прошел 41% жителей.