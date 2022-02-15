Вашингтон, , 06:51 — REGNUM Власти США предложили Украине гарантии суверенного долга на сумму до $1 млрд. Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, указанные средства должны быть направлены на экономические реформы Киева и продолжение его взаимодействия с Международным валютным фондом (МВФ). Блинкен утверждает, что такой шаг Вашингтона должен помочь Украине обеспечить «экономическую стабильность, рост и процветание на фоне противостояния с Россией».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля офис украинского президента объявил о том, что правительство Франции предоставит Киеву кредиты и гарантии на общую сумму €1,2 млрд.

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