Токио, 15 февраля, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским запланировал провести премьер-министр Японии Фумио Кисида. Об этом 15 февраля сообщил японский телеканал Fuji TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

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По данным телеканала, в первом со дня вступления в должность премьер-министра Японии телефонном разговоре с главой Украины, Кисида намерен коснуться темы безопасности японских граждан, находящихся на Украине. Кроме того, намечен обмен мнениями по урегулированию ситуации вокруг Украины. Разговор премьера Японии с президентом Украины запланирован на 15 февраля.

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси отметил, что Токио поддерживает дипломатические усилия по разрешению ситуации вокруг Украины. При этом Ёсимаса Хаяси уточнил, что не исключает введение санкций со стороны Японии в отношении России в случае обострения обстановки на российско-украинской границы. Содержание санкций глава японского МИД предпочёл не раскрывать.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Японии Кисида заявил, что правительство Японии обсуждает с США и крупными европейскими партнерами потенциальные санкции против России.