Тегеран, 15 февраля, 2022, 07:51 — ИА Регнум. 14 февраля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 133 886, причем 168 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Еще 168 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 133 886 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние сутки по стране было выявлено 28 956 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2543 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 327 200 пациентов из общего числа 6 836 221 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 3157 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что 61 664 949 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 54 851 145 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.