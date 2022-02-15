Вашингтон, , 05:57 — REGNUM Соединенные Штаты открыли центр в Польше для своих граждан, ухавших с Украины. Об этом сообщает американское посольство на Украине.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Посольство США открыло центр приветствия у этих пунктов пересечения границы для предоставления помощи гражданам США, приезжающим в Польшу с Украины», — заявили в дипмиссии.

Отмечается, что американские граждане могут беспрепятственно пересечь польско-украинскую границу через два пограничных перехода. При этом в дипломатической миссии вновь призвали граждан США покинуть Украину немедленно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты приняли решение эвакуировать свое посольство из Киева во Львов. При этом Госдеп США приказал дипломатам уничтожить всю технику перед переездом.