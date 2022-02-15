Вашингтон, , 05:56 — REGNUM Белоруссию и Приднестровье рекомендовал американцам безотлагательно покинуть в свете ситуации, сложившейся вокруг Украины, госдепартамент США. Об этом 15 февраля сказано в заявлении, распространённом внешнеполитическим американским ведомством.

Департамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Гражданам США не рекомендуется въезжать на территорию Белоруссии в связи с «произвольным применением законов, риском задержания», а также из-за «необычного и вызывающего беспокойство наращивания российской военной мощи вдоль границы Белоруссии с Украиной». Также в качестве одной из причин указаны ограничения на въезд, принятые властями Минска связи с пандемией COVID-19.

Гражданам США, находящимся в настоящее время на территории Белоруссии, рекомендовано немедленно выехать любым коммерческим или частным транспортом.

Кроме того, американцам не рекомендуется въезжать на территорию Молдавии и безотлагательно покинуть Приднестровье.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США ещё в ноябре 2021 года создали оперативную группу экспертов, разрабатывающую «ответные» действий США на предполагаемое «вторжение» России на территорию Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: США ещё в ноябре создали группу по ответу на «вторжение» России на Украину