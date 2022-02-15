Веллингтон, 15 февраля, 2022, 05:41 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 744 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Christoph Strässler Новая Зеландия

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По его данным, 535 заболевших выявили в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения инфекции в стране. При этом вспышки COVID-19 зафиксированы и в других регионах Новой Зеландии. Также 19 зараженных выявили на границе при въезде в страну.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 40 пациентов. Их состояние врачи оценивают как стабильное, перевод в палату интенсивной терапии не потребовался. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 21 949 носителей SARS-CoV-2.