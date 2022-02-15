Оттава, 15 февраля, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Решение властей Канады поставлять летальные вооружения Украине является неприемлемым и усугубляет напряженность в регионе, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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"Любые поставки вооружений в страну с нерешенным внутренним вооруженным конфликтом неприемлемы», — цитирует его ТАСС.

Степанов добавил, что поставки оружия лишь усугубят военный конфликт в Донбассе. Он подчеркнул, что таким образом канадские власти лишь поддерживают Киев в продолжении гражданской войны в стране. Российский посол призвал правительство Канады оказать давление на Украину и заставить украинские власти выполнять Минские соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Канады решили направить очередную партию вооружений на Украину на общую сумму 7,8 млн канадских долларов (около $6,1 млн). Отмечалось, что Оттава поставит Киеву стрелковое оружие и боеприпасы.