Вашингтон, 15 февраля, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Оперативная группа экспертов, разрабатывающая «ответные» действий США на ожидаемое «вторжение» России на территорию Украины, была создана Белым домом ещё в ноябре. Об этом 14 февраля сообщает газета The Washington Post.

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По её данным, с просьбой заняться формированием такой группы к директору по стратегическому планированию Совета национальной безопасности Алексу Бику обратился помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Привлечённые к работе специалисты из Пентагона, Госдепартамента, ряда ключевых ведомств и разведывательных служб подготовили руководство с описанием быстрых ответных мер реагирования, начиная с первого дня предполагаемого российского «вторжения» и в течение последующих двух недель.

Издание отмечает, что с содержанием разработанного экспертами руководства был ознакомлен президент США Джо Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у России нет каких-либо причин для военного вторжения на территорию Украины.