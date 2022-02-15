Вашингтон, , 04:41 — REGNUM Компания Microsoft планирует начиная с 28 февраля начать этап возвращения своих сотрудников на рабочие места в офисы. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба технологического гиганта.

Microsoft Robert Scoble

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В соответствии с разработанной в Microsoft системой из шести стадий, возвращение сотрудников к очной работе в офисах проводится с учётом темпов вакцинации и показателей заболеваемости COVID-19 в конкретном регионе. На шестой стадии работникам будет предоставлено 30 дней на приведение своих дел в порядок для окончательного перехода в очный режим работы.

пресс-служба Microsoft «Основываясь на данном подходе… наши производственные мощности перейдут на шестую, финальную стадию гибридной модели работы с 28 февраля 2022 года».

Как сообщало ИА REGNUM, около трёх тысяч учителей, пожарных и других служащих Нью-Йорка могут потерять работу из-за того, что не успели вакцинироваться от коронавируса к установленному сроку.

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