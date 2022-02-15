Нью-Йорк, США, , 04:09 — REGNUM У России нет каких-либо причин для военного вторжения на территорию Украины, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала Channel 4.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Насколько мне известно — нет, и я не вижу причин для этого», — заявил дипломат.

Полянский также назвал смехотворными попытки американских СМИ предсказать дату якобы вторжения России на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о постоянном диалоге Вашингтона с Москвой по украинскому вопросу, а также по гарантиям безопасности в Европе. По ее словам, США бы предпочли решить эти вопросы дипломатическим путем, однако готовы к любому развитию ситуации.