Буэнос-Айрес, , 03:42 — REGNUM Более 13 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией было зарегистрировано за последние сутки в Аргентине. Об этом 14 февраля сообщило министерство здравоохранения страны.

Скорая помощь. Аргентина Barcex

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За последние 24 часа в стране было подтверждено 13 050 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев коронавируса с начала пандемии в стране достигло 8 747 601.

В течение последних суток от последствий заболевания COVID-19 в стране скончались 268 человек. Общее число случаев летального исхода составило 124 349.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Аргентина разработала тест на коронавирус для людей и животных.

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