Вашингтон, , 02:59 — REGNUM Глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли и командующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Восточной Европе. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

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«Военачальники продолжили обмен перспективами и оценками по обстановке в сфере безопасности в Восточной Европе», — заявили в ведомстве.

При этом Милли подтвердил намерения США отстаивать суверенитет Украины. Отмечается, что это не первый разговор двух военачальников за прошедшие недели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство США на Украине решило переместиться во Львов. При этом американские дипломаты решили уничтожить аппаратуру диппредставительства при переезде.

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