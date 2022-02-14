Амстердам, 15 февраля, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Решение отменить в Нидерландах с 25 февраля почти все ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, приняли власти королевства. Об этом 14 февраля передала Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК) со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стране будут отменены обязательное ношение масок, а также требования соблюдать социальную дистанцию и предъявлять в общественных местах сертификат о вакцинации от COVID-19. Кроме того, предприятия общепита и культурно-развлекательные учреждения вернутся к обычному режиму работу.

Вместе с тем на крупных массовых мероприятиях введут систему 1G, которая разрешает допуск только лицам с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля власти Норвегии отменили практически все ограничительные меры, действующие в стране для противодействия коронавирусной инфекции.