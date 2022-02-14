Стокгольм, 15 февраля, 2022, 02:31 — ИА Регнум. Украину покинули четверо офицеров шведских вооружённых сил (ВС), задействованных в канадской миссии Unifier («Объединитель»). Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба ВС Швеции.

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пресс-служба ВС Швеции «В связи с действиями России на границе с Украиной значительно возросла угроза проведению миссии Unifier. Поэтому канадское руководство приняло решение временно отозвать свой персонал».

По информации ведомства, шведские инструкторы, с 2018 года в рамках миссии Unifier участвовавшие в подготовке солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области, в настоящее время находятся в Польше.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Канады переместят часть своих военных с Украины в другие страны Европы.