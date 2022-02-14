Москва, 15 февраля, 2022, 01:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин готов вести переговоры по ситуации вокруг Украины и по вопросам гарантий безопасности. Такое заявление сделал 14 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телекомпании CNN.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Песков напомнил, что российский лидер всегда настаивал на переговорах и дипломатии и был фактическим инициатором вопроса по гарантиям безопасности для Украины.

«Украина — это только часть проблемы, это часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин готов вести переговоры», — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, шанс у России достичь консенсуса с Западом по вопросу нерасширения НАТО всё-таки есть.