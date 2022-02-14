Ханой, 15 февраля, 2022, 01:15 — ИА Регнум. Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 29 413 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

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Отмечается, что это рекордный показатель по числу выявленных инфицированных за одни сутки с начала пандемии. При этом 29 403 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Уточняется, что наиболее сложная эпидемиологическая обстановка сложилась в столице страны Ханое — там выявили 3507 зараженных за сутки. Также большое число зараженных фиксируется в провинции Хайзыонг и городе Хайфон.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло 2 540 273. От осложнений COVID-19 в республике скончались 39 037 человек.