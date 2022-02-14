Вашингтон, 15 февраля, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден не рассматривает возможность посещения Украины в ближайшее время, несмотря на приглашение главы этого государства Владимира Зеленского. Об этом 14 февраля сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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Официальный представитель Белого дома уточнила, что на настоящее время нет никаких планов поездок, о которых стоило бы объявить или которые можно было бы анонсировать «в предварительном порядке».

Отмечается, что по итогам состоявшихся 13 февраля телефонных переговоров президента США Байдена и украинского лидера Зеленского глава Украины пригласил американского лидера посетить Киев и выразил надежду, что приезд главы Белого дома будет способствовать деэскалации ситуации на российско-украинской границе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский пригласил президента США Байдена в Киев отметив, что в Киеве ощущают «действенную» поддержку со стороны Вашингтона и других партнёров и рассчитывают на помощь в предотвращении распространения панических настроений.